A Messi le apareció un doble en Irán

Se llama Reza Parastesh, tiene 25 años y sueña con conocer a la verdadera Pulga.

Lionel Messi es único, no hay otro así. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho del planeta, miles de chicos (y no tanto) sueñan con parecerse a él. Jugar en un club, llegar a Primera, irse a Europa, triunfar en el Barcelona, ponerse la 10 de la Selección... El menú es completo y, está a la vista, muy variado. Aunque la realidad es que algunos se conforman con mucho menos al pensar en La Pulga. Y ese es el caso de Reza Parastesh, el protagonista de esta historia.





Fanático del fútbol y del crack argentino, Reza nació en Irán y siempre soñó con imitar a Leo. Pero muy pronto se dio cuenta de que su talento con la pelota en los pies estaba a años luz de su ídolo. Lo que no resignó fue su deseo de parecerse a él. Y hoy, sin dudas, puede afirmar que lo consiguió.





No, Reza no firmó con el Barsa ni está en los planes de Jorge Sampaoli, el próximo entrenador de la Selección. Lo que hizo fue recortarse la barba como Messi y... voilà! Su parecido físico con Lionel lo convirtió en furor. Y sus fotos comenzaron a viralizarse a través de las redes sociales.





El paso por la barbería, a juzgar por las fotos, le vino al pelo a Reza, de 25 años. Aunque él insiste en que su parecido con Messi va todavía más allá. "El día que se afeite, el mundo va a darse cuenta de que realmente somos iguales. He visto fotos de Leo de chico y comparándolas con las mías, nos parecemos mucho", aseguró. Y sumó un dato extra: "Los dos medimos un metro setenta".





La agencia de noticias Mehr News, de irán, fue la primera en entrevistarlo. Y desde ahí su incipiente fama no paró de crecer. Es más, Reza recordó que hasta Xavi Hernández, ex compañero de la Pulga en el Barsa, se sorprendió al verlo. "Cuando vino a Irán con el Al Sadd, de Qatar, me acerqué hasta el entrenamiento para conseguir su autógrafo y él mismo me dijo que era muy parecido. 'Sos el Messi iraní', me dijo".





Además de negar haberse sometido a alguna clase de cirugía estética ni utilizar maquillaje para lograr parecerse a Messi, Reza aclara que su objetivo no es lucrar con su imagen. "Me conformo con que los más chicos crean que están cerca del verdadero. Algunos me piden una foto o un autógrafo. Y yo trato de dejarlos contentos", explicó.





Sin embargo, no todo es alegría para Reza. Hace tres años, en el Mundial de Brasil, la Argentina justamente tuvo que enfrentar a Irán. Y fue Messi quien convirtió el gol con el que el equipo dirigido por Alejandro Sabella ganó 1-0.





"Fue sobre la hora, un zurdazo bárbaro de Leo. Y aunque se lo hizo a mi nación, lo festejé. El problema lo tuve en casa: mi papá me dijo que esa noche no volviera y muchos de mis amigos me insultaron y no me quisieron ver por unos días".





Superada esa experiencia, Reza sigue firme con su idea de ser cada vez más parecido a Leo. Aunque le falta otro sueño por cumplir: conocer al argentino. "Intenté contactarlo varias veces. Incluso mediante algunos periodistas amigos, pero no lo pude lograr. Ojalá que se me dé".









PUBLICADO EL 02-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar