Amenazaron y golpearon a un fiscal que investiga coimas en la Bonaerense

Se trata de Fernando Cartasegna, que trabaja en La Plata. Le pegaron en la calle, le pusieron carteles intimidatorios en su oficina e irrumpieron en su domicilio.

El fiscal de La Plata, Fernando Cartasegna, sufrió un violento ataque en plena calle durante el fin de semana, luego de que se hiciera cargo de una investigación judicial en la que se acusa a varios oficiales de la Policía Bonaerense de cobrar coimas.





El funcionario judicial fue golpeado en forma violenta por tres personas, quienes vestidos de policías, le reclamaron que se "deje de joder con el caso de los sobres". Luego, aparecieron panfletos intimidatorios con su foto y la del fiscal Alberto Nisman, que murió en 2015 de un tiro en la cabeza y en circunstancias sospechosas.





Además, también irrumpieron en su domicilio, del que se llevaron una mascota, le pegaron a su perra y pegaron carteles manchados con ketchup, simulando que sea sangre. "Conozca al próximo Nisman", decía uno de los mensaje mafiosos, junto a su foto. "Me metieron en un garage y me empezaron a pegar, hablando de causas mías y de causas que podría tener, como la de los 'caranchos'. Si no te suicidas te suicido, me decían. ¿Qué es lo que realmente están ocultando para que no quieran que siga investigando?", se preguntó Cartasegna.





"No estaba preparado para que me pasara esto. Yo no puedo vivir con miedo. Llenaron de panfletos la fiscalía. Había como cuarenta panfletos, los juntamos y volvieron a ponerlos en los mismos lugares en los que lo habíamos sacado. Nadie vio quienes fueron. En mi domicilio rompieron la puerta de adelante y entraron. Atacaron a mis animales y se llevaron a una de mis mascotas", relató.





Cartasegna recordó que el día de la agresión, uno de los hombres que le pegó le daba referencias directas a la causas en las que trabaja, le enumeraba movimientos precisos de su familia y lo apuraba con respecto al futuro de las investigaciones. "Tenían un uniforme viejo de la Policía. Me dijo que había podido terminar todos los otros trabajos que hice, pero que hasta acá llegué. 'En un día mio yo recaudo más que lo que vos cobrás por mes', me gritó. Me pegaba y me decía que me tenía que dedicar a otra cosa", aseguró.





El funcionario judicial también rememoró que cuando fue agredido, se fue a su casa, se cambió, volvió a la oficina y siguió trabajando. "Yo le alcancé a pegar a la persona que me agredió. Esto me molesta mucho, no me gusta que me corran de esta manera. Nunca me han tocado cuando investigué a las barras bravas. Es la primera vez que alguien me pone la mano encima", cerró.









PUBLICADO EL 02-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar