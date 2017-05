Buscan a una joven mamá desaparecida en Mar del Plata

Erica Melisa Romero, de 32 años, tiene dos hijos.

Una mujer desapareció en el barrio San Cayetano de Mar del Plata y la buscan con desesperación. Se llama Erica Melisa Romero, tiene 32 años, y dos hijos. Su familia no sabe nada de ella.

"La vieron por última vez el martes. No sabemos con quién podría llegar a estar, el novio tampoco sabe. Ella no es de irse así, además no hubo ninguna discusión o motivo. Tendría que haber ido a trabajar, las compañeras del trabajo no saben nada tampoco", dijo la prima de la joven, Lucía Romero, quien encabeza la campaña por la búsqueda en las redes sociales. "Ahora están tomando declaraciones a las personas que la vieron por última vez", agregó.