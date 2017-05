Causa Bancos Antivandálicos: Multan y denuncian penalmente a Sabina Costa, Norma Coronel y María Carrasco

(La Resolución del Tribunal de Cuentas al pie de página) El tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen resolvió por unanimidad multar con la suma de $ 33.589,26 a la Intendenta Sabina Costa por “… encontrarla responsable en forma directa de haber violado el Secreto de Sumario”. La misma sanción del organismo de Contralor recayó también en la actual Legisladora Norma Coronel (quien en ese momento se desempeñaba como Secretaria Legal y Técnica del Municipio) y a la propia actual Presidente de ese Cuerpo, María Carrasco.

El hecho, de extrema gravedad institucional, no cuenta con antecedentes en la Municipalidad de Allen. La bomba explotó tras difundirse diferentes audios mediante los cuales la Intendenta, la asesora legal y la propia Presidenta del Tribunal de Cuentas convienen en “… realizar un sumario de responsabilidad y estirarlo hasta el año entrante… “ porque “Emerson (Martos) ya no va a estar cuando decidamos que vamos a hacer, va a estar el otro tribunal, tenemos que laburar como perras para obtener la mayoría, los otros no saben una mier… no entienden una mier… pero Emerson si entiende” expresa María Carrasco en uno de los audios que merituó respecto de su validez el órgano de Contralor.





Independientemente de las multas que ahora deberán pagar las tres funcionarias, el Tribunal de Cuentas Municipal ordenó también mediante su resolución “desarchivar el expediente 499/15 “Sobreprecios Bancos Plaza Integración” a los fines de iniciar Juicio de Responsabilidad al por entonces Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Víctor Curimil”.





Como si esto fuera poco el Tribunal fue mucho más allá y es por ello que decidió elevar copia de las actuaciones al Concejo Deliberante, “para que evalúe la existencia o no… de incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y en caso afirmativo articule los procedimientos de Ley…”.





Por último el Organismo de Control Municipal decidió también “… elevar las actuaciones… a la Fiscalía Penal en turno”.













PUBLICADO EL 02-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar