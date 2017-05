Dos extraños y poco meditados tuits, justo en el día de la Patria, obligan a una elemental reflexión

(*) Una periodista y una actriz juzgaron al brillante y esperado desfile militar del sábado con asombrosa ligereza y muy fuera de contexto. Porque sus palabras nada tienen que ver con la realidad...

"Cosas veredes, Sancho, que non crederes" (Don Quijote de La Mancha).

De sopetón, tranquilo, correteando por los medios, me encuentro con dos tuits "por lo menos sorprendentes", como suelen decir algunos analistas políticos para suavizar un exabrupto, aunque fuera justo.

Voy al punto. Una periodista de nombre Julia Mengolini escribió: "No sé ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy 55. Escalofríos".

A continuación, y mientras me recobro del impacto, leo con la firma de la actriz Griselda Siciliani un mensaje de profundidad sin igual: "Todo bien con las tradiciones pero esto no lo entiendo… Militares marchando¿? (los signos, sic…).

No soy muy fuerte en matemática, pero en aquel infausto día no solo no había nacido: le faltaban para su llegada al mundo casi tres decadas…