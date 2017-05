El presidente Macri recibió a productores frutícolas en Olivos

Es la primera vez en muchos años que un primer mandatario dialoga cara a cara con representantes del sector. Acompañados por el diputado nacional Sergio Wisky, los productores plantearon sus inquietudes y se comprometieron a trabajar junto al Gobierno Nacional en soluciones de fondo.

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la Quinta de Olivos a representantes de los productores primarios de frutas de Río Negro, quienes llegaron acompañados por el diputado nacional Sergio Wisky.

“Hace muchísimos años que un presidente o una presidenta no reciben a los productores para hablar cara a cara de los problemas y sus soluciones”, sostuvo Wisky, considerando que “con los gobiernos anteriores el sector también estaba en crisis y no lo recibían porque no había voluntad política. Ahora hay una decisión de avanzar hacia las respuestas”.