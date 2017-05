Gisela Berger después de las declaraciones de Scioli: ‘Él quería que me hiciera un aborto’

La relación de Daniel Scioli y Gisela Berger sigue dando que hablar. Primero fue el blanqueo de la relación el año pasado después de que se conociera un video en el que se los ve bailando en Cuba teñido de rumores de infidelidad.

Ahora, fue la misma Gisela la que abrió la caja de pandora y publicó una serie de capturas de pantalla de un chat entre el exgobernador de Buenos Aires y Sofía Clerici en el que corrobora el engaño.

"No hay ninguna tercera en discordia. Separemos y diferenciemos bien las cuestiones. Clerici es mi amiga. No pasó nada. Es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior. No fue ni es mi amante. Esa noche fui a jugar al fútbol, eso es verdad. Lo hablé con Gisela, está muy sensible y entiendo que haya reaccionado así. Le pedí que me disculpe. Estamos pasando un desafío hermoso…", dijo el excandidato a presidente.