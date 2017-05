Habló Fabra sobre los insultos racistas: ‘Le doy gracias a mi mamá y a Dios por haberme hecho negro’

El futbolista de Boca, agredido verbalmente en el partido con Estudiantes, aclaró: "Fueron los hinchas, no los jugadores rivales".

Frank Fabra pasó un mal momento el sábado en La Plata en el partido contra Estudiantes. El futbolista colombiano de Boca habló para una radio de su país sobre los insultos racistas que recibió de parte de algunos hinchas, y dejó bien en claro que "no fueron los jugadores rivales".





"Me sentí un poco mal pero no es verdad que fueron los jugadores, aunque sí ciertos hinchas. Los jugadores rivales no me dijeron nada, eso es mentira, todo fue de parte de la tribuna", destacó Fabra en declaraciones a Radio Blue.





"Me dijeron de todo; negro, mono, me dijeron muchas cosas. Que me vaya a mi país. Gago escuchó todo lo que se decía en las tribunas y le dijo al árbitro para que parase el partido. Eso me hizo sentir querido por mis compañeros", explicó Fabra.





Además, Fabra hizo una reivindicación de su color de piel: "No me siento más ni menos que nadie por mi color. Le doy gracias a mi mamá y a Dios por haberme hecho negro. A muchos les duele y no les gusta que se metan con eso".





PUBLICADO EL 09-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar