La carta de un estudiante guaraní disculpándose por no saber el idioma conmovió las redes

Ante el planteo del joven, sus compañeros y profesores organizaron un taller de fortalecimiento de la segunda lengua.

Un estudiante de origen guaraní le escribió una carta a su profesor del colegio secundario al que asiste expresándole sus dificultades escolares debido a que no comprendía bien el idioma y que le resultaba muy difícil desempeñarse satisfactoriamente en su rendimiento escolar.

"El dato interesante es que se animó a exponerse, por lo general tienden a ocultarlo (que no saben castellano), y esto genera una lectura equívoca por parte de los adultos, una tendencia a sentenciar que no entienden", dijo Dani.

El estudiante que se animó a plantearle sus dificultades a su profesor y lo hizo a través de una carta que dice textualmente: "Perdón profesor por no competar es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porq no se ablar mucho en castellano solo en guaraní te pido una disculpa profe perdón. Espero que me entienda profe porque es muy difisil empezar de 0 en otro pais" (sic). La carta se hizo conocida porque la publicó en las redes el docente Manuel Becerra.