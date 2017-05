La Región: Ladrones le partieron un ladrillo en la cara dentro de su casa y lo dejaron en coma

Tres violentos ladrones entraron a robar a una casa, le partieron un ladrillo en la cabeza al propietario y lo dejaron al borde de la muerte. La víctima es un hombre de 38 años y el violento robo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Río Colorado, en pleno barrio Luis Piedrabuena.

Luego de varios minutos de forcejeo, los delincuentes quisieron darse a la fuga pero el dueño de la casa logró atrapar a uno de ellos, quien sería menor de edad. En ese momento, los cómplices volvieron al inmueble y atacaron salvajemente al hombre tirándole un ladrillazo en la cara y dejándolo malherido.

“Si mi abuela hubiera estado en la casa, si no se hubiera ido de viaje y ellos hubieran entrado igual, la habrían matado. Si le hicieron esto a mi tío, que es una persona adulta de contextura media, no me imagino qué hubiera pasado con mi abuela. Es increíble que uno de los barrios más antiguos de Cipolletti todavía no tenga seguridad”, se lamentó.