La trampa delictiva contra Longobardi en plena Panamericana: ‘Tuve suerte’

El conductor radial chocó contra una piedra que dejaron ladrones para intercepar su camioneta y asaltarlo. Cómo zafó. De qué se trata el modus operandi.

El conductor radial Marcelo Longobardi padeció un intento de asalto en plena Panamericana con un modus operandi innovador: bloques de cemento en plena autopista que bloqueaban el paso para intentar que los conductores detengan la marcha o choquen. El periodista se topó con uno de los escollos, pero siguió hasta que el auto se detuvo: "No me salvé porque soy Longobardi, me salvé porque tuve suerte", indicó.





Longobardi señaló que fue una situación "muy jodida" que sufrió el sábado a la madrugada algunos kilómetros antes del Sofitel de Cardales. "Te ponen bloques de cementos en el medio, de la Panamericana, pisás uno y destruís el auto. Es una especie de retén", describió. El conductor se dirigía a festejar el cumpleaños de uno de sus hijos hasta que chocó con uno de los bloques: "La escena es dantesca, los autos que logran zafar, te gritan: ´raja flaco que te afanan´", contó.





El conductor frenó unos kilómetros después del choque ya que la camioneta aguantó el impacto. Esa maniobra fue clave para zafar del robo. Luego, el periodista llamó al auxilio de la Panamericana, que llevó al auto inutilizado a una estación de servicio. Uno de sus hijos, a bordo de otro auto, que también iba al cumpleaños, regresó primero y logró socorrer a su padre. Y tras esto, señaló que llegó "la policía con poco animo" y describió: "Veía como afanaban a tipos atrás mío".





"A los 10 minutos para un tipo con un Volkswagen rompe el auto, baja y lo afanan. Seguían afanando autos a lo pavo", se quejó Longobardi. "La camioneta se rompió tanto, que a la rueda no hubo forma de hacerla andar", indicó.





"Vas a festejar el cumple de un hijo y terminás en una escena dantesca", manifestó con un dejo de indignación y bronca que resume otro episodio delictivo que sufre el conductor radial.





Cómo es el modus operandi





Longobardi se mostró sorprendido ya que desde los polícias hasta los empleados del auxilio de la grúa le manifestaron que "esto pasa siempre". "Esto va a volver a ocurrir", se lamentó Longobardi. Los delincuentes plantan bloques de cemento en plena autopista para que los conductores se estrellen o aminoren la marcha. De este forma, aprovechan para dar el golpe. "La descripción es que te esperan escondidos detrás de los arbustos y después te afanan", comentó el conductor de Cada Mañana.





PUBLICADO EL 02-05-2017

