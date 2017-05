Oriana Sabatini dirá presente en la apertura de ‘ShowMatch’

La actriz lucirá su faceta de cantante en el primer envío del programa de Marcelo Tinelli.

Oriana Sabatini, tras presentar su primer tema, Love Me Down Easy, que compuso y produjo en Los Ángeles junto a MDL (productor, entre otras canciones del hit de Justin Bieber What do You Mean) estará en la apertura de ShowMatch (El Trece, a las 22.30).





La pista del programa más famoso de la televisión argentina recibirá a la joven artista. Oriana logró un buen rendimiento de su canción en la plataforma de Spotify: la artista de Babel Projects ya tiene mas de 1,5 millones de vistas en su primer tema.





Con tan solo 20 años, Sabatini ya fue parte de Aliados, cantó en los Kids Choice Awards (ganó como Mejor Actriz, Actriz Revelación y Diosa del Año) de Nickelodeon y dijo presente en la presentación de la nueva versión de La Bella y La Bestia.





En la pista de ShowMatch lucirá un conjunto de body de cuero y una chaqueta de jean con cristales, todo diseñado por la empresaria Micaela Tinelli, hija del conductor y dueña de la marca Ginebra.





PUBLICADO EL 29-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar