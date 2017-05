Qué es el bitcoin, la moneda virtual que piden como rescate los autores del ciberataque mundial

Fue creada en 2009 y es autorregulada virtualmente. Preserva el anonimato de sus propietarios.

Los autores del ciberataque mundial lanzado el viernes, y que afectó a más de 150 países, exigieron el pago de un rescate en bitcoins, una moneda digital que permite el anonimato de sus propietarios.

"El bitcoin es el dinero en efectivo digital", explicó Nicolas Debock, inversor de Balderton Capital, especialista en monedas virtuales. "Las transacciones son totalmente anónimas, no recusables. En cambio, es posible rastrearlas", continuó.

"El bitcoin no necesita de ningún banco, por lo tanto esta circulación 'monetaria' escapa a toda supervisión, a todo control", dijo.

"Las cuentas no tienen una dirección física, no hay dirección bancaria, no hay un emisor central", explicó subrayando que se destaca el anonimato.