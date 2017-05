Quejas y pedidos de justicia en la primera gran marcha tras el asesinato de Araceli

Cientos de familiares y allegados a la chica caminaron con velas y pancartas por José León Suárez; ya indagaron a los siete detenidos.

Al caer el sol, las calles de San Martín se tiñeron de luto. Una multitud caminó ayer en silencio por Araceli Fulles, para acompañar a su familia a atravesar el dolor y para pedir que el caso no quede impune. Vestida de negro, la muchedumbre se movilizó desde la avenida Márquez y 9 de Julio hasta la plaza de José León Suárez donde la chica desapareció, el 2 de abril pasado. Hubo críticas a la investigación judicial y pedidos airados de reclusión perpetua para todos los partícipes del femicidio.

"Reconocer a mi hija por los tatuajes fue lo peor que me pudo pasar en toda mi vida. Y ése [por Badaracco] no se merece vivir", dijo a la prensa Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, vestida con una remera negra y con la foto de su hija pegada al cuerpo. Apenas podía hablar. Cada vez que el dolor y las lágrimas le cortaban la voz, ella volvía a besar el cuadro con la imagen de la chica.

"La familia está con bronca. Le deseamos lo peor a esta gente. Queremos reclusión perpetua, no prisión perpetua. No tengan piedad con eso", expresó el hombre. "La queríamos [a Araceli], con sus defectos y sus virtudes. Si desaparece una persona ya hay que investigar como trata de personas. No hay que investigar a la víctima, hay que investigar al victimario", sostuvo Oscar. El tío de Araceli agregó que "el Estado está ausente" y criticó que "hubo fallas durante todo el procedimiento de investigación". Fundamentalmente, cuestionan que Badaracco, que había admitido que había estado con Araceli la noche que desapareció, no hubiese sido detenido tras la primera de sus tres declaraciones como testigo.