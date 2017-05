Santa Cruz: Por la falta de clases, hay alumnos y maestros que dejan la provincia

Pasaron más de 60 días, más de dos meses y las aulas siguen vacías. Por la mayoría de los pizarrones todavía no pasó ni una sola tiza; hay miles de pupitres que esperan dueño. En casi todos los colegios de Santa Cruz -jardines, primarias y secundarias- las clases aún no empezaron.

Desde el 6 de marzo -cuando se iniciaba el ciclo lectivo- que los gremios docentes mantienen un plan de lucha, que se extiende semana tras semana. Allí los maestros cobraron una parte de marzo, nada de abril, y en la única reunión paritaria que hubo -el 20 de marzo- el gobierno provincial les ofreció un aumento del 3%. Algunas familias, las que pueden, optaron por medidas extremas y mandaron a sus hijos a estudiar a otras partes del país. Los docentes que pueden también abandonan la provincia.

En Río Gallegos hay solo dos escuelas privadas y en Calafate apenas una, que no tienen vacantes. También hay algunas “semiprivadas” (con subvención del Estado) pero que también tienen mucho paro, de acuerdo a los testimonios.

Entre los que optaron por estudiar en otras provincias está el caso de Tomás Segovia Salinas (15) que iba al segundo año del industrial de Calafate. Como tiene los hermanos mayores en Buenos Aires que lo pueden cuidar, la familia decidió que estudie en el colegio Corazón de Jesús, de Capital. “Nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo pero no es lo que queremos. Lo que pasa que no queríamos que Tomás pierda el año”, dijo su madre Lorena Salinas.

Los docentes santacruceños viven en un total desconcierto. Cada tanto cobran algo, pero no saben exactamente a qué corresponde ese pago. La provincia dejó de hacerles recibo de sueldo así que no pueden llevar la contabilidad de sus ingresos. Esta misma semana Santa Cruz recibió de parte de la Nación fondos del Incentivo Docente. Llegaron a las cuentas de los docentes, pero a muchos de ellos el banco luego “se los quitó”. Adosac, el gremio mayoritario, denunció ante la Justicia que el gobierno se quedó con 25 millones de pesos de los fondos sindicales, que no les aportan desde hace más de dos años. El gremio ahora se financia con la venta de diversos artículos en la calle.