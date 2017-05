Su ex la atacó en un boliche y le desfiguró la cara de una mordida

Fue el fin de semana. El agresor quedó detenido pero podría ser excarcelado en las próximas horas.

La joven de 21 años se había separado de su novio hace tres meses porque era violento y la había amenazado con matarla si la encontraba con otro. El sábado fue a bailar a un boliche en Florencio Varela y en medio de la noche sintió que alguien le tiraba del brazo. Era él, y como ella se resistió cuando trató de sacarla afuera del local, empezaron los insultos y después la reacción brutal: le mordió la cara y le arracó parte del mentón.

La violenta escena ocurrió en plena pista de la disco D-ONE, ubicada en el kilómetro 25.500 de la Ruta 36, y ante la mirada de los patovicas y la policía que custodiaban el lugar. "Recién se acercaron cuando me vieron con sangre", contó la chica a Noticiero 13. La subieron a un patrullero y la trasladaron hasta el hospital Mi Pueblo, donde le cosieron la herida.

"Tengo miedo de que mañana salga y cruzármelo", manifestó después. Es que si bien el agresor fue detenido unas horas después del ataque, podría ser excarcelado debido a que fue imputado en una causa por "Lesiones Leves, agravadas por haber mantenido una relación de pareja”. "Me voy a trabajar y no sé lo que me puede pasar", se lamentó la joven.