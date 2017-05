Sufre de bullying por un raro desorden genético de su piel

Tiene 41 años, cuatro hijos y no se atreve a salir de su casa. Padece un extraño tipo de neurofibromatosis.

Ser diferente o tener un aspecto distinto al habitual acarrea serios problemas a muchas personas alrededor del mundo. Es el caso de Rachael Reynolds que se ve obligada a soportar crueles insultos de gente que no conoce por su rara condición de la piel. Algunos le llegaron a decir que parecía que la hubiera mordido un cocodrilo.

Los problemas de Rachael empezaron en la adolescencia cuando los bultos se hicieron más marcados. "La neurofibromatosis me hace sentir muy insegura y con baja confianza, a veces no puedo hablar con la gente y siento que no quieren hablar conmigo”, confesó a medios locales.

Para no sentirse aislada, creó una página en Facebook llamada “Neurofibromatosis Our World”, que tiene más de 700 miembros. En la presentación consignó: "Tengo 3 hijos y una hijastra, mi papá tenía NF tipo 1. De mis 3 hijos, creo que el más joven puede tener, aunque no estoy segura, tiene 5 años. He creado este nuevo grupo para ayudar a otros con neurofibromatosis. Tanto a los que la tienen o los familiares y / o amigos de alguien que la padezca. Para compartir historias buenas y malas, discutir sentimientos, etc. por favor siéntase libre de agregar tantos de sus amigos al grupo".