Vaca Muerta: La inversión en 2017 llegará a los U$S 4 mil millones

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, estimó que las inversiones en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, Neuquén, sumarán "entre U$S 3.500 y U$S 4.000 millones este año, y ascenderán en el próximo a unos U$S 10.000 millones",

Es importante poner la lupa sobre lo que sucede en esa formación, debido a que en los últimos días han habido algunos anuncios poco claros por parte de empresas ligadas al sector petrolero.





Hay que recordar que la petrolera estatal YPF ha realizado acuerdos con Petronas, en el proyecto Amarga Chica por U$S 192 millones, también con Shell en la Bajada de Añelo por U$S 305 millones. Además YPF anunció inversiones por U$S 450 millones y el acuerdo con PAE, Total y Wintershall en las áreas Aguada Pichana y Aguada de Castro por U$S 500 millones.





También Techint invertirá U$S 2.300 millones en el área Fortín de Piedra. La petrolera estatal invirtió entre 2012 y 2016 en el yacimiento de Vaca Muerta, U$S 7.400 millones.





Pero, a mediados de mayo, hubo un anuncio que hizo ruido en el sector. Se informó que Andes Energía, la empresa controlada por José Luis Manzano y Daniel Vila, invertirá U$S 40 millones en Vaca Muerta.





“El monto anunciado es poco si se lo compara con los valores que han realizado otras firmas en el yacimiento”, señalan operadores del sector. Desde YPF afirman que “la petrolera no tiene proyectos con Andes Energía en Vaca Muerta”.





Recordemos que en Chachauen, y en otras áreas locales, YPF es socia de Andes Energía. En el sector especulan con que “la difusión de la información, seguramente hizo subir el valor de las acciones de Andes Energía, al señalar que están asociados a YPF”. Ahora habrá que ver qué medidas lleva adelante la petrolera estatal, si es que considera que la empresa Andes Energía utilizó a su favor la información difundida.





