Confesor y pedófilo: piden la detención de Carlos José, el cura acusado de abuso sexual

Lo solicitó la fiscal de San Martín, Mariana Piwarczuk, por tener "pruebas evidentes" de pedofilia por parte del sacerdote.

El caso del cura acusado de abusar de dos chicas del colegio de la parroquia San José Obrero de Caseros empieza a tener determinaciones judiciales concretas. El fiscal de la causa pidió la detención del sacerdote Carlos José, que había renunciado a su cargo religioso, aunque el Vaticano rechazó esa decisión por "no tener ninguna validez" ya que debió pedir un procedimiento de "pérdida del estado clerical".

Mailín les habló a las mujeres que tienen miedo de hacer otras denuncias. "Decidí exponerme para que otras chicas pudieran hablar. Siento que se está haciendo Justicia. Ya que no esté caminando entre la gente es algo. Me siento aliviada de haberlo dicho", afirmó la joven, de 29 años.

Jazmín Detez fue la otra denunciante. Carlos José le había enseñado a nadar a los 10 años. En la pileta, frente a todos sus hermanos, la tocaba hasta que le hacía doler. Cuando ella le preguntó a su hermana si el sacerdote la acariciaba "raro", la respuesta negativa hizo que creyera que era todo producto de su imaginación. "Me abrazaba fuerte delante de las maestras en el recreo, me besaba en el cuello. Y cuando me confesaba me hacía sentar sobre sus piernas y me tocaba las piernas y el cuerpo por encima de la ropa. Yo me ponía dura, quería pararme", recordó.