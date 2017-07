El hijastro de la líder de la Tupac Amaru de Mendoza confesó graves irregularidades

“No pueden decir que con un Fiat Uno se compraron una Hilux", aseguró. La dirigente está sospechada de encabezar una asociación ilícita. Nélida Rojas es la referente mendocina de la Organización que a nivel Nacional condujo Milagro Sala.

La justicia sospecha que Nélida Rojas, referente de Tupac Amaru en Mendoza y con prisión domiciliaria, montó una asociación ilícita a través de esta organización barrial junto con su esposo Ramón Martínez y otros miembros de su familia.

“Si investigaran realmente hubiesen salido un montón de cosas. Hay un montón de gente acomedida que trabajaba para Nelly y que se muestra como víctima. Ahora está muy atrás, no se ven. Ciertas personas que trabajan en el Poli, un muchacho de nombre José que tiene un montón de máquinas que si estuviese registrado por AFIP no podría registrarlas”, acusó Cristián Martínez, quien aseguró que tiene miedo a represalias por sus dichos, a Radio Nihuil.

"Yo una vez vi casi 100 millones en un papel. La Nelly es culpable de no haber prestado atención de algunas cosas que estaban pasando cuando hubo personas que fueron y se las dijeron. Por haber subestimado esas cosas. No puedo decir si creo que era parte o no porque no tengo esa certeza pero yo sí puedo decir que se le avisó, yo le avisé. Yo conozco un montón de cosas de Milagros Salas que ella no conoce", dijo.