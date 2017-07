El Polaco habló de su separación, pero Polino no perdonó su baile

El cantante no tuvo una buena noche en la pista. Qué dijo sobre su distanciamiento de Silvina Luna.

El Polaco tuvo una de las peores semanas del año. Después de idas y vueltas en su relación con Silvina Luna, esta tarde confirmó que se separó de la modelo. Pero como el show debe seguir, el cantante tuvo que enfrentar la pista del Bailando. Todo fue de mal en peor, porque Marcelo Polino ¡le puso un 0!

Luego no quiso contar cómo fue el momento en el que tomaron la determinación de no seguir juntos. Ángel De Brito le dijo que fue Silvina la que lo cortó, pero él no quiso confirmar nada. "Estamos separados. Hoy es definitivo. Nos dejamos y listo. Prefiero guardarlo para mé", respondió. Pero también se puso reflexivo: "Me pasaron cosas nuevas. Soy nuevo en todo esto. A veces no sé como manejarlo. Estoy cumpliendo mi sueño y no lo estoy disfrutando pero voy a dejar todo".