Haberes de Funcionarios de Allen: Sueldos inflados con polémicos adicionales y sin descuentos por Ganancias

Como si ésto fuera poco, el Municipio no practica los descuentos como agente de retención del impuesto a las ganancias que miles de trabajadores de la administración pública rionegrina deben afrontar: Aquí las pruebas documentales .

Llamativamente, de las filtraciones de la Sábana de Sueldos de Junio/2017 y la primera cuota del S.A.C. sólo se conocieron los haberes de dos Secretarias (la de Hacienda y la de Gobierno. Sería interesante analizar por caso, el sueldo de la Secretaria Legal y Técnica (la que además cumple la tarea de abogada en su estudio particular) o la del Secretario de Planeamiento (quien además está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos luego de la renuncia de Víctor Curimil). No sería raro que al no haber funcionario designado, quien está a cargo, además esté subrogando y cobrando además por ello. No lo sabemos.