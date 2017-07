Roberto Navarro le dedicó una agresiva canción a Mauricio Macri

Se llama "Te detesto tanto", basada en el famoso tema de Sergio Denis. Allí el periodista ultra K de C5N se despacha duramente contra el presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Roberto Navarro volvió a protagonizar un nuevo exabrupto contra el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En un video que se viralizó en las redes sociales, el periodista ultra K de C5N aparece cantando una versión del tema de Sergio Denis "Te quiero tanto" con una letra muy agresiva contra el mandatario.

A Navarro se lo ve bastante exaltado cuando canta el tema junto a colaboradores y colegas. Levantando lo brazos, saltando como un hincha de fútbol y avivando al público luego de cada línea, el periodista, que había dicho en vivo que Daniel Scioli había ganado las elecciones del 2015, entre otras agresiones, le dice a Macri: "Te detesto tanto, cuando te escucho hablar me inunda el llanto" y "Yo soy la unidad y vos la alianza, palabras para putearte no me alcanzan, no me alcanzan".