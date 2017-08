Allen: Se suman inconvenientes para que vecinos de la Costa Este cuenten con el gas en sus hogares

Al momento de que las autoridades locales, Provinciales e Ysur tomaron el compromiso de realizar las conexiones domiciliarias, no tuvieron en cuenta que muchas familias no cuentan con ninguna documentación respecto de la propiedad del terreno de sus viviendas, condición necesaria para que Camuzzi Gas del Sur les pueda otorgar los permisos correspondientes tanto para la habilitación de la red domiciliaria como así también la posterior autorización para aprobar la conexión de los artefactos correspondientes.

Tras el informe de TELENOCHE, días atrás tres empresas presentaron ofertas para realizar las 115 conexiones domiciliarias que se necesitan para que los habitantes del barrio rural Costa Este accedan al servicio de gas.

Por estos días el área de contrataciones de YPF evalúa las ofertas técnicas que presentaron las tres empresas para luego analizar las ofertas económicas. La obra no es para nada sencilla ya que la contratista que gane la licitación no solamente tendrá que realizar las conexiones domiciliarias de cada vivienda. Tendrá además que gestionar ante Camuzzi Gas del Sur los permisos para la habilitación del servicio en los 115 domicilios y - según una evaluación que realizó una consultora - algunos vecinos no tienen toda la documentación en regla de las propiedades.