Caso Lucas Muñoz: Su hermano está convencido que ‘a esto lo idearon y lo llevaron a cabo policías’

Cuando Javier llegó al lugar donde habían hallado un cuerpo, quiso trepar la loma escarpada, pero no se lo permitieron. “Las piernas me temblaban, parecían de papel”, describió. “Una parte de mí se negaba a admitir que podía ser Lucas y la otra me decía que sí”, relató. “Se me vino a la cabeza el último abrazo que nos dimos en Viedma, con lágrimas en los ojos, porque éramos los dos sentimentales”, señaló. “Se me pasaron delante de los ojos, como una película, los 27 días de búsqueda”, rememoró.