Durísima Carta Abierta de Legislador Rionegrino al Papa Francisco

El Legislador de la CCARI de Río Negro Jorge Ocampos, publicó ayer una durísima carta al Papa Francisco en donde le pidió que dejara de “estar callado cuando hay ciento cuarenta civiles muertos en Venezuela”. En la misiva, el también referente de Elisa Carrió en Río Negro, sostiene sentirse ‘decepcionado’ por los gestos y ‘regalos’ del sumo pontífice a cuestionados integrantes del Kirchnerismo. Aquí el texto completo de la misiva.

“Usted es la referencia moral para cientos de millones de seres humanos en todo el mundo, en especial en occidente y mucho más especialmente en América Latina, su América Latina. Su voz es escuchada por todos y su palabra es guía y orientación tanto para los más humildes como para los más encumbrados y poderosos. Por eso mismo, hoy, su silencio respecto de la tragedia que vive el pueblo venezolano, es atronador y nos aturde. Usted ha hablado y ha intervenido en muchos conflictos en todo el orbe, desde el Medio Oriente hasta Cuba y calla respecto de la situación en Venezuela”.

“Usted no puede continuar callado cuando ya hay más de ciento cuarenta civiles, todos muy jóvenes y desarmados, muertos por las fuerzas militares, policiales y paramilitares que responden al Gobierno. Usted no puede continuar callado cuando el Servicio Secreto del Presidente Maduro secuestra, porque es una parodia de detención, en la noche a los dirigentes opositores y les niega hasta el apoyo de sus abogados. Usted no puede continuar callado cuando no hay comida ni medicamentos, aumenta la mortalidad infantil y los venezolanos huyen de su país. Usted no puede continuar callado ante el avasallamiento de los derechos civiles y humanos pisoteados por el oficialismo chavista. Cada día que usted continúa callado mueren más jóvenes asesinados en las calles por los esbirros del Régimen despótico de Nicolás Maduro. No es cierto que haya dos partes en conflicto: hay un Gobierno que tiene todo el Poder, la fuerza y las armas para someter a sus compatriotas que desde el llano y desde su debilidad, resisten por su Dignidad y su Libertad. Hay un Gobierno corrupto y sospechado de vinculaciones con el narcotráfico que, montado sobre las Fuerzas Armadas, hambrea a su Pueblo”.