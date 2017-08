Miles de personas reclamaron por Justicia frente a Tribunales

Con pedidos de "cárcel" para el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, unas cinco mil personas protestaron ayer frente al Palacio de Justicia contra los casos de corrupción y el accionar judicial.

"Señores jueces: donde no hay castigo no hay justicia, y donde no hay justicia no hay república", dijo ante la multitud una de las organizadoras y oradores del acto, Diana Cohen Agrest, de la organización Usina de Justicia y madre de Ezequiel Agrest, asesinado en un robo hace seis años.





Tras las palabras de Cohen Agrest, los manifestantes entonaron el Himno Nacional con velas encendidas y alzadas en la noche de la zona de Tribunales. Ella había dicho antes de iniciar la lectura de su discurso que el enrejado de la Plaza Lavalle, por las obras de peatonalización del entorno, y las vallas colocadas por la Policía en la calle Talcahuano, eran un "símbolo" de la respuesta de la Justicia a los reclamos de la sociedad de castigo a la corrupción.





Desde el escenario montado en la esquina de Talcahuano y Lavalle, se podía divisar que la multitud ocupaba dos cuadras de la primera de esas calles y otras dos de la restante. También se ocupó parcialmente la plaza en obras, frente al edificio sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales. "En Comodoro Py estábamos más cómodos", dijo una mujer en alusión a la anterior marcha realizada frente a los tribunales federales de Retiro hace más de un mes.





Otra de las organizadoras del encuentro, la secretaria de Educación de Pilar y precandidata a diputada nacional por Cambiemos, Marcela Campagnoli, anunció tras el Himno que la próxima cita para una protesta similar será el jueves 10 de setiembre. Su apellido fue coreado por la multitud, en referencia a su hermano, el fiscal José María Campagnoli, quien sobrevivió a un juicio político promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abucheada por la multitud, que pidió su renuncia.





También pudo verse entre el público a la diputada del Parlasur por Cambiemos Mariana Zuvic, al precandidato a diputado nacional Fernando Iglesias, al ex diputado Luis Brandoni y al presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bueno Aires (CACBA), Guillermo Lipera, cuya entidad convocó formalmente a la participación en la protesta nacida en las redes sociales.





Los pedidos de "cárcel para De Vido" llegaron con la intervención del primer orador del encuentro, Paolo Menghini, padre de una de las víctimas de la "tragedia de Once", el accidente que hace cinco años provocó la muerte de 51 personas y por el que la Justicia condenó ya a ex funcionarios como el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y que "muy pronto", dijo, lo tendrá al ex ministro de Planificación "ante el tribunal oral" por ese caso.





"No estamos pidiendo ninguna otra cosa que una Justicia sana, que trabaje, rápida, que falle con los ojos vendados. No hay que tenerle miedo, señores jueces, a los que pedimos en paz, a los que pedimos justicia. Hay que tenerles miedo a los que vulneran la Justicia sistemáticamente", sostuvo Menghini.





Entre las decenas de pancartas desplegadas por los asistentes, con poca presencia de jóvenes, se encontraba una que llevaba pegada una fotografía del juez federal Luis Rodríguez, quien rechazó el pedido de detención de Vido que le formulara el fiscal Carlos Stornelli y que ahora está a estudio de la Cámara Federal.





"Muchos de los que deben juzgar son cómplices de los denunciados", expresó luego a su turno Cohen Agrest. "Necesitamos jueces honestos", decía otra pancarta. Tanto al inicio como al final del acto se pasó por los altoparlantes la canción "no tenemos miedo". Y la gente también coreó "no vuelven más", en alusión al kirchnerismo, y también al fallecido fiscal Alberto Nisman.





"Marcha de las velas por la Justicia! Que la luz de la verdad ilumine el entendimiento de los jueces", había sido una de las consignas que circularon por las redes sociales.





PUBLICADO EL 04-08-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar