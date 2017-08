Por ‘prescripción’, Boudou fue sobreseído en la causa del auto con papeles truchos

La causa se inició en 2009 pero los delitos denunciados son de 2002. La defensa había planteado la prescripción de los hechos ante la Cámara de Casación, pero no durante el juicio. Recién cerca de las 15.30 el ex vice escuchó la noticia que más esperaba: con un voto en disidencia, el Tribunal decidió “sobreseerlo por extinción de la acción” del delito de “falsedad ideológica”.

Amado Boudou fue sobreseído por el Tribunal Oral 1, en la causa en la que se lo investigaba por la falsificación de los papeles de un auto en una maniobra destinada a perjudicar económicamente a su ex esposa. El ex vicepresidente de Cristina Kirchner fue investigado como “cómplice del delito de falsificación ideológica” por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia del auto Honda CRX patente WYT716. El ex vice no ocultó su emoción, pero se mostró cauto ante la noticia. Los fundamentos de la sentencia -que tuvo un voto en disidencia- se conocerán el 11 de agosto y la fiscal Stella Maris Scandura apelará la decisión a la Casación.





Antes de las 10, Amado Boudou llegó a los tribunales de Comodoro Py, acompañado siempre de su amigo Manuel Quieto, el cantante de la Mancha de Rolando, el único que lo acompañó durante todas las instancias del juicio que inició el 7 de mayo por pedido del juez Claudio Bonadio y el fiscal Guillermo Marijuan. De traje gris oscuro a rayas, visiblemente más delgado que meses atrás, el ex vicepresidente se mostró tranquilo, y sólo habló con sus abogados Martín Magram y Jacobo Grossman, con los únicos que se permitió antes del inicio de la audiencia, algunos chistes internos y sonrisas posteriores.





En esta causa estaba acusado por insertar “datos falsos en documentos públicos” para realizar la transferencia de un vehículo Honda Sol que Boudou adquirió en 1992 y recién buscó cambiar su titularidad diez años después. Junto a él,también compartían el banquillo su ex pareja Agustina Seguin, la ex titular del Registro Automotor Graciela Taboada de Piñera y el gestor Andrés Soto.Para todos, la fiscal pidió tres años de prisión en suspenso. El único que ayer logró la absolución fue el gestor Rodolfo Basimiani, quien realizaba algunas diligencias para Soto.





El tribunal integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, inició la jornada dando lugar a las palabras finales de los acusados, que sólo Boudou aceptó formular. En tono calmado y durante pocos minutos reiteró que junto a Agustina Seguin “nunca insertamos ni buscamos que otros inserten datos falsos en los documentos públicos”. Así, al igual que en los alegatos señaló: “Humildemente quiero pedir que se me sobresea y que se demuestre que soy inocente”.





El juez Vega, que presidió el Tribunal, informó que se pasaba a un cuarto intermedio hasta las 15. En ese interín, el ex vice fue hasta el juzgado de Sergio Torres - en el cuarto piso del mismo edificio- para notificarse de un embargo trabado en la causa por la compra irregular de 19 vehículos cuando era ministro de Economía. Después, evitando a la prensa, se retiró solo. “Se fue tranquilo porque pudo decir lo que quería decir”, señalaron desde su entorno.





Recién cerca de las 15 bajó de la camioneta gris Cherokee para el momento decisivo: la lectura del veredicto. Esbozó una sonrisa al ingresar y se mostró siempre tranquilo. Su defensa quiso anticiparse a la votación, “hasta ahora no perdimos nunca un juicio”, señalaron en tono bromista.





La lectura del veredicto no demandó más de diez minutos. La primera en ser absuelta fue la titular del Registro del Automotor, Graciela Taboada. En consecuencia, considerando que en la transferencia del vehículo “no se habría cometido ningún delito, corrió la extinción de la acción para los demás acusados”, explicó la defensa de Boudou al finalizar el juicio.





Con la mirada sobre los jueces, sin mostrar ninguna reacción, Boudou esperó que finalice la audiencia. Permaneció de pie, con los brazos hacia atrás y las manos entrelazadas, esperando que los jueces se retiraran de la sala. La solemnidad de esos segundos fue interrumpida por uno de sus abogados, que le dio una palmada en el hombro felicitándolo por el veredicto favorable. Boudou no festejó, se saludó con su defensa, pero no pudo evitar emocionarse.





Por una de las salidas laterales y sin poder evitar la avalancha de periodistas, el ex vice caminó unos pocos metros hasta llegar a su camioneta. Todo en silencio.





Ayer también fueron sobreseídos el gestor Andrés Soto y la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, que se fue llorando y por una salida contraria a la que eligió el vice. Ni se saludaron.





Pese a la conmoción que causó la sentencia, no todo está dicho aún. Recién el 11 de agosto se conocerán los fundamentos del Tribunal y los argumentos del voto en disidencia, un insumo clave para la apelación que la fiscal Scandura -pese a que se acogió recientemente a su jubilación- trabajará para presentar ante la sala IV de Casación y eventualmente luego a la Corte Suprema. La fiscalía insistirá en lo que consideró comprobado durante la investigación: que Boudou falsificó los papeles de registración del auto para intentar evitar que el vehículo sea parte de la división de bienes tras el pedido de divorcio que le inició Daniela Andriuolo, con quien se casó en 1993.





La decisión del Tribunal Oral Federal 1 trajo alivio a Boudou. El fantasma de la cárcel está unos pasos más lejos. El próximo round le espera en la Causa Ciccone, que ya fue elevada a juicio. Las audiencias podrían comenzar antes de octubre.





PUBLICADO EL 05-08-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar