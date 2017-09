Allanan territorio ‘santo’ ocupado por mapuches: El hermano de Maldonado dice que denunciará al juez

Con duros cuestionamientos al juez federal de Esquel Guido Otranto, Sergio Maldonado acusó que el magistrado no los deja pasar al territorio ocupado por los mapuches en Cushamen donde se realiza un mega allanamiento para dar con rastros de Santiago Maldonado, en las cercanías de donde desapareció el joven el 1° de agosto pasado.

"Otranto es un delincuente, no nos dejó pasar: todo esto es una payasada. Ni siquiera nos avisó que se iba a hacer el operativo, nos enteramos por los medios", cuestionó. "Me habló del otro lado de la tranquera, con todos los policías con escudos, como si yo lo fuera a hacer algo. Es un impresentable. Los medios sabían antes que nosotros", se quejó.

El hermano de Maldonado calificó de "payasada" al procedimiento, cuestionó que hoy era "un día clave" porque iban a declarar un grupo de mapuches y explicó que el magistrado suspendió esta actividad para encabezar el procedimiento. "La fiscal Silvina Ávila me dijo que el operativo iba a ser miércoles o viernes pero no hoy", criticó. "Están buscando algo que no existe: estamos al día 48 de la desaparición, ya no quedan rastros de olor humano. Lo que hagan en el procedimiento, al no estar nosotros, no tiene validez. Podemos pedir la impugnación de lo que se encuentre", explicó.