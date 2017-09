Entraron a robar a una chacra y como el perrito los molestaba lo apuñalaron: Está grave

Ladrones quisieron entrar a robar a una chacra y como Chester les ladraba mucho lo lastimaron cruelmente. "No se entiende tanta maldad" dijo el dueño.

"Chester" es un perrito negro, muy guardián. Vive con sus dueños en una chacra de Mitre al 2500 en Fernández Oro. Por estas horas se recupera, pero está muy mal. Es que lo apuñalaron y lo quisieron ahorcar con un alambre. "Seguro que les ladró y lo quisieron callar de esa manera. Así lo sujetaron. No puedo entender tanta salvajismo con mi Chester" dijo Joaquín, el dueño de la mascota.

"El Domingo por la mañana me levanté para ir a ver a mis perros y darles de comer y me encontré con mi negrito dolorido y sangrando. Tenía una gran herida en la parte trasera. De inmediato constaté que tenía varias puñaladas y un alambre alrededor del cuello que pude sacarle. Fue muy triste ver eso. Sentí bronca, angustia y mucha tristeza. El Lunes lo voy a llevar a un veterinario para que me ayude a coserlo y a curar sus heridas"