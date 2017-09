'It': La película que no podés perderte

Que una película lleve en un día el 77,80% del público total de todo el país está diciendo algo.

Que es un exitazo, no hay dudas. Que se convirtió en la película que hay que ver, para no quedarse afuera de las conversaciones del fin de semana, también.

Y que el género del terror concita espectadores, casi, como ningún otro en nuestro país. Casi no hay jueves que no haya un estreno de terror. Y la verdad es que muchos de esos mamotretos son un horror: son sumatorias de desmembramientos, mucho gore, poco cerebro, mucha sangre y casi nada de terror psicológico.

No es el caso de It (Eso). Repasemos el arranque “terrorífico” que tuvo It (Eso): 285.611 espectadores fueron jueves y viernes, a ver la adaptación de la novela de Stephen King.