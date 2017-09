La Cámara de Apelaciones revocó la prisión domiciliaria y Milagro Sala deberá volver a la cárcel

Los primeros en ser informados de la decisión fueron los defensores de la líder de la Tupac Amaru.

A la líder de la organización social Tupac Amaru , Milagro Sala , le revocaron esta tarde la prisión domiciliaria. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones y se la comunicó a los abogados defensores.

La orden de la Cámara recién se concretaría el lunes próximo. En diálogo con LA NACION pm, Sergio Lello Sánchez, Fiscal General de Jujuy dijo: "Nos enteramos recién del fallo. El fiscal de la causa aún no fue notificado. Hablé con otras personas del Poder Judicial que me confirmaron la decisión. Aún no fue trasladada".