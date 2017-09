La Defensora del Pueblo de Río Negro denuncia que el Banco Patagonia realiza descuentos que no corresponden

La medida tomada por parte del agente financiero provincial afectaría a miles de empleados de la administración pública ya que las cuentas sueldos pertenecen a ese banco, generando descuentos mensuales no deseados en sus cuentas cuyo monto, además, varía mes a mes.

La defensora Santagati expresó que “sería importante que, en principio, cese de forma inmediata el descuento por estos conceptos a los ciudadanos rionegrinos que no hayan consentido por este servicio”.Agregó que “desde la Defensoría brindaremos el asesoramiento correspondiente a todos los ciudadanos que quieran dar de baja este cobro indicando los pasos que deben seguir, desde la ciudad en la que residen”.

En la oportunidad del encuentro, Munyau mencionó la importancia del cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, cuyo artículo 35 expresa: “Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.