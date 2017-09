La Justicia confirmó que una nena murió por comer una mandarina contaminada con agrotóxico

Así lo confirmó el fiscal de la causa, Osvaldo Ojeda, quien precisó que la autopsia realizada en el cuerpo de la nena reveló rastros del pesticida Furadán, un agrotóxico que está prohibido en el país por su "grado de toxicidad".

Una mandarina contaminada con un agrotóxico fue la causa de muerte de una niña de 12 años en un campo de la localidad correntina de Mburucuyá, informaron fuentes judiciales.

Por la muerte de la niña, ocurrida la semana pasada, "no hay imputados" y "por el momento sólo declararon trabajadores como testigos".

El agrotóxico encontrado en la fruta se utiliza mediante la inyección y no por fumigación, por lo que el fiscal investigaba "si fue utilizado con el objetivo de ser un ahuyentador de aves".

"Todas fueron enviadas al laboratorio de la Policía, del INTA, y del cuerpo médico forense del poder judicial, pero todavía no están los resultados", indicó, y precisó que el propietario de las tierras, cuya identidad no trascendió, "no está en el país pero sería citado a declarar".