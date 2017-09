La vida de la víctima de Alexis Zárate tras el abuso: No volvió a formar pareja

Giuliana Peralta tiene 22 años, es despachante de Aduana y estudia Comercio Exterior.

Giuliana Peralta tiene 22 años, es despachante de Aduana y estudia Comercio Exterior. “Durante estos tres años y medio enfocó su vida a la carrera y el trabajo. Tiene buenas calificaciones y está por terminar de estudiar. Pero le ha costado mucho recuperar su vida social. Aunque le encantaba, ya no puede ver partidos de fútbol ni ir a la cancha. Ha dejado de ir a bailar y no pudo pudo volver a establecer una pareja”, contó Raquel Hermida Leyenda, su abogada defensora desde 2015.

Por eso, y por una serie de mensajes de texto intimidatorios que enviaron a la joven para que no los denunciara, Hermida Leyenda solicitó que se investiguen las responsabilidades de Benítez y del entonces jugador de la cuarta división de Independiente, Nicolás Pérez, que también estuvo presente en el departamento. Fue este último quien intentó retener a Giuliana para que no dejara la casa de Wilde.

Ayer, la joven lloró apenas leyeron la palabra “culpable”. Se abrazó a sus amigos y familiares en la sala donde el Tribunal Oral N° 1 de Lomas de Zamora condenó a su violador. Tembló y celebró que haya algo de justicia por ella y por “todas las chicas que pueden pasar por esto”. Pero después de que declararan responsable de abuso sexual al futbolista Zárate (23), Giuliana tuvo que verlo otra vez en libertad, y seguirá así al menos hasta que el fallo quede firme y supere las instancias de apelación. El club Temperley decidió dejarlo afuera del partido que el equipo disputó anoche con Rosario Central, pero no informó si lo desvinculará o si lo seguirá manteniendo en el plantel.

“Estoy contenta por la condena, pero no por la no detención. Yo estuve tres años y medio ‘detenida’ mientras él estuvo libre y ahora sigue libre. Espero que se haga justicia y por todas las chicas que pueden pasar por la misma situación”, dijo Giuliana minutos después de la lectura de la sentencia, ayer a las 11.30. Ahogada en llanto, tuvo una crisis de angustia y dejó la sala entre lágrimas, acompañada por su familia.

Lo mismo hizo Zárate, que salió de los tribunales de Lomas de Zamora custodiado por la Policía y con destino a Temperley, donde se reunió con la Comisión Directiva para hablar sobre su futuro en el club. Ayer, cuatro horas antes del encuentro, Temperley informó que el futbolista no sería “tenido en cuenta para el partido ante Rosario Central”, aunque antes de la sentencia había sido convocado a la concentración.

“Vamos a seguir. Está a la vista todo lo que quisieron hacer, vamos a esperar cómo sigue todo esto. Vamos a replantear el futuro a medida que pasen los días. Yo desde el primer día estuve tranquilo, confié en Dios que es quien me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo”, dijo un dubitativo Zárate en la puerta de Tribunales.