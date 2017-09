Por qué el nuevo iPhone X de Apple no es tan revolucionario como parece

"El mayor salto hacia delante desde el lanzamiento del primer iPhone". Estas fueron las palabras que usó Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, para presentar iPhone X -pronunciado diez, como el número de años desde que saliera al mercado su primer modelo. Lo lamentable para Apple, es que independientemente que es el celular más caro del mercado, las teconologías que agrega en ésta, su última versión, ya han sido desarrolladas por otras compañías, entre ellas su principal competidor: Samsung.

Y no se puede negar que iPhone X es un "salto" en muchos sentidos. En primer lugar, es el celular más caro de la historia de Apple: costará US$999.

Sin embargo, aunque tal vez sean características revolucionarias para Apple, no lo son tanto dentro del sector de la telefonía móvil.

"Ninguna otra empresa es capaz de producir pantallas OLED para celulares en la misma escala y consistencia que Samsung", escribió en la revista especializada The Verge el periodista tecnológico Chris Welch.

La tecnología no es nueva. Sin embargo, le explicó Ken Lacey, director ejecutivo de Lomox Ltd. "no logró despegar por dos problemas: porque su producción es cara y porque su tiempo de vida es corto".