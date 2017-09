Prevén más de US$ 13.000 millones de inversiones norteamericanas en Argentina

Es una estimación de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina. La mayoría sería del rubro petroquímico. Dudas por las reformas que acelerarían los desembolsos.

La cifra la revela el titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM), Alejandro Díaz, en Washington, en una presentación para distintos medios. El encuentro es en uno de los salones de la poderosa US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a 3 millones de empresas norteamericanas. ¿Más comparaciones? AMCHAM aglutina a 622 socios.

El contexto que dejó el kirchnerismo para la inversión privada no parece el mejor. "Hay que recrear condiciones. En los países desarrollados, el 20, 25% de la inversión es pública y el resto es privada. En Argentina, en los últimos años, más del 80% fue pública. Y no podemos tomar a Lázaro Báez como un inversor privado...", ironizan durante la charla.

Respecto a estos dos últimos, la meneadas reformas tributaria y laboral que se cree el Gobierno impulsará tras la elección, la idea aquí es que no serán profundas. "Con el déficit fiscal que hay, no tenés margen para reducir mucho la carga impositiva. Y con el trabajo no podés ir a una reforma extrema como la de Brasil, porque el país no lo soporta. El blanqueo laboral permitirá ampliar la base de aportes y se podrá reducir un poco el resto, pero es difícil que se haga un ajuste importante", se argumentó.