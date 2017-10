Conclusión de la Ciencia: La objetividad completa no existe

Lograr la objetividad completa parece ser algo inaccesible para nosotros los humanos. Esta es la conclusión del estudio liderado por Stefano Palminteri, de la Escuela Normal Superior de París (Francia) y el University College de Londres (Reino Unido) y que recoge la revista PloS Computational Biology, en la que se pone de manifiesto que los prejuicios tienen mucho más peso del que nos imaginábamos y son capaces de enturbiar nuestro raciocinio y no tener en consideración hechos reales y concretos.

Así las cosas, el segundo experimento no cambió las preferencias de los participantes, a pesar de que los símbolos que no escogieron podrían ser incluso más valiosos. Esto determina, según los expertos, que los humanos contamos con una extraordinaria capacidad para ignorar hechos que no se corresponden con nuestros prejuicios porque tendemos a escoger el camino más fácil, aunque no sea el mejor.