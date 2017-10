Ecuador-Argentina: César Luis Menotti contó cómo ve a la Selección y se animó a dar un pálpito

Si bien insistió en que hay que revisar todo el fútbol argentino, el ex DT de la Argentina dio su opinión sobre el cruce en Quito. Y recordó una anécdota genial previa al partido con Venezuela.

Si se buscan palabras autorizadas para hablar de fútbol y, sobre todo, de la Selección, una de las primeras a escuchar es la de César Luis Menotti, el entrenador que logró el primer título del mundo con la Argentina, en 1978. El Flaco apareció para referirse al decisivo partido de este martes, ante Ecuador en Quito, que definirá si el conjunto que dirige Jorge Sampaoli estará o no en Rusia 2018. Y, de movida, fue optimista. "El miedo a jugar en la altura nos va a favorecer", sostuvo haciendo referencia a los 2.850 metros sobre el nivel del mar de la ciudad ecuatoriana.

Más: "También hay una participación morbosa del periodismo, que no sé por qué exige. Demasiado han hecho estos futbolistas. Han llegado a la final de un Mundial". Y volvió a trazar una analogía musical, esta vez tanguera: "El fútbol es como una orquesta de tango o una sinfónica. Son buenos músicos y con muchas horas de ensayo. Si no las tenés no es fácil llegar de un equipo al otro. Es decir, de sus clubes a la Selección. Imaginen sacar al mejor bandoneonista de Pugliese y llevarlo a la orquesta de Troilo, lo va a hacer bien pero no sería lo mismo. Es muy complejo encontrar las pequeñas sociedades que un equipo necesita", comentó.

¿Quedar afuera del Mundial sería bueno para empezar de cero? "No, no le conviene a nadie eso porque no cambiaría nada. No hace falta no clasificar para entender que el fútbol argentino ha sufrido de una manera increíble en su conducción política y económica. Hoy no se puede disfrutar de ir a una cancha para ver a las dos hinchadas, que era algo que los europeos venían a ver. Yo no creo que vaya a cambiar nada si no hay un debate serio, profundo y con participación de gente que entienda al fútbol como un hecho cultural, como expresión de pertenencia, de barrio", contestó Menotti.