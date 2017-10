Murió el reconocido periodista nacido en Plaza Huincul, Edgardo Antoñana

Conducía el noticiero matutino de los fines de semana de la señal del Canal de Noticias TN. Su historia de vida. Tenía 62 años.

El periodista Edgardo Antoñana, que conducía el noticiero matutino los fines de semana de Todo Noticias, murió hoy de un aneurisma en la localidad de Pinamar. Tenía 62 años. Sus compañeros del canal lo despidieron con dolor.

En ese sentido, el periodista dijo en ese reportaje que llegó a llorar presentando notas en cámara. "No tengo ningún tipo de capacidad actoral. Hay cosas que me indignan, como hay cosas que me producen alegría y satisfacción. Me encanta en cámara rescatar los valores, las cosas que se perdieron. No soy conflictivo, puedo calentarme pero se me pasa a los cinco minutos. Si me enojo con mi productora, al rato le doy un beso".