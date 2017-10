Salió el nuevo tráiler de ‘Star Wars Los Últimos Jedi’

Éste lunes por la noche Lucasfilm difundió el nuevo tráiler de Star Wars Los Últimos Jedi, que llega con la particularidad de que el propio director de la película, Rian Johnson recomendó a los fans que no lo vean para evitar spoilers.

En las escenas –que se transmitieron durante el partido de fútbol americano en el que se enfrentaron los Vikings de Minnesota y los Chicago Bears- se puede ver parte del entrenamiento que Luke Skywalker (Mark Hammil) le imparte a la joven Rey (Daisy Ridley) en el planeta Ahch-Toy cómo éste compara su nivel de poder con el de su anterior aprendiz, su sobrino Ben Solo (Adam Driver), ahora devenido en el Lord Sith Kylo Ren. “Sólo en mi vida he visto esta fuerza bruta, pero entonces no me asustó. Ahora sí”, dice Luke, que deberá superar su miedo a entrenar a otro posible villano.