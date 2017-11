Caso Ciccone: Cristina Kirchner sabía todo

Cristina Fernández, siendo Presidenta de la República, supo que Amado Boudou había comprado la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica Supo qué banco local estaba involucrado en esa trama, el Macro, de Jorge Brito. Y aun así protegió a su vice cuando el caso se difundió de manera masiva en febrero de 2012.

Más que eso. No solo defendió a Boudou, nunca en declaraciones públicas pero sí a través de órdenes y estrategias que le hizo cumplir en privado, sino que también utilizó acciones gubernamentales, primero, para hacerle ganar dinero a esa imprenta cuando ya estaba bajo sospecha judicial. Y luego para intentar garantizarle impunidad a su vice -y a ella misma también- cuando envió al Congreso un decreto pidiendo que se estatice esa planta gráfica. Fue en agosto del 2012.

Y también le puso fecha a declaraciones indagatorias del acusado de ser otro de los testaferros de Boudou, Alejandro Vandenbroele; a otro de sus viejos amigos de Mar del Plata y gerente de su “holding”, Juan Carlos “El Sordo” López; y a una ex novia del ex vice, Agustina Kämpfer.

Boudou ocupó el segundo cargo en importancia del Poder Ejecutivo, con todo el poder que eso conlleva en un país como la Argentina, aun tras volver al llano. Y Núñez Carmona, fiel a su estilo desapegado e informal ante las normas legales, desoyó las órdenes del tribunal cuando se le pidió que avisara de modo formal y diera explicaciones de sus viajes al exterior para hacer negocios. El socio del ex vice no cumplió. En su historial comercial y judicial esta fue siempre su regla, y no la excepción.