Ex mujer de Vandenbroele sobre la detención de Boudou: ‘Es un premio que me da la vida’

La ex mujer de Vandenbroele dijo que no podía creerlo. "Nos acercamos a un país normal".

Laura Muñoz, la mujer que denunció que su exmarido Alejandro Vandenbroele era testaferro de Amado Boudou y es una testigo clave del caso Ciccone, sostuvo hoy que la detención del ex vicepresidente "es un premio que me da la vida" y agregó: "Sé que hice lo correcto".

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez Ariel Lijo en el marco de la causa por "asociación ilícita en el marco de enriquecimiento". Acusa al ex vice como a José María Nuñez Carmona, ex socio de Boudou, de "tres hechos de lavado de activos".