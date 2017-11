¿Tenés gente tóxica a tu alrededor? Aprendé a protegerte de ella

Manipuladores, quejosos, envidiosos… Los puedes encontrar por todas partes, conviven con nosotros y envenenan nuestra salud mental y física.

¿Tienes en tu entorno a alguien, ya puede ser amigo, familiar o compañero de trabajo, que no solo no te escucha, sino que siempre se las arregla para pisotear tus sueños y hacerte polvo cada vez que coincidís? Pues lamentamos decirte que se trata de una persona tóxica para vos.

Pero, cuidado, eso no significa que lo sea para todo el mundo. Es lo que pasa, por ejemplo, con algunos maltratadores, que “tienen una conducta conscientemente planificada y no ejercen la violencia (psicológica o física) contra cualquiera. Son agresivos de forma selectiva”, nos explica la socióloga Marta Monllor, directora técnica de la Fundación Aspacia, un centro que atiende a víctimas y agresores.

También es una cuestión de percepción. Alguien dañino para ti puede ser un sol para el vecino. ¿Dirías que es tóxico un hombre que se burla de los discapacitados, no respeta a las mujeres y no conoce la empatía por los inmigrantes? Kevin Dutton, investigador de la Universidad de Oxford (Reino Unido), sitúa a Donald Trump, con 171 puntos, por encima de Hitler, que suma 169, en su Inventario de personalidades psicopáticas. Aunque casi 60 millones de estadounidenses lo vieron de una forma distinta, más bien como alguien digno de gobernarlos.

Asimismo, hay personas que solo resultan nocivas cuando les dedicás demasiado tiempo. O lo son algunas veces y otras no. Tal vez, cuando están preocupados por algo, se vuelven unos ansiosos contagiosos y egocéntricos que no paran de cargarnos de culpa. Y cuando están tranquilos, son generosos, divertidos y considerados. Te suena, ¿verdad? No solo conoces a personas así, sino que... posiblemente también tengas algo de tóxico en ti mismo. ¿O acaso eres siempre amable y compasivo?