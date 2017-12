Insólito: Legisladora de JSRN cobra sueldos ‘de otro planeta’ pero ni siquiera paga la patente de su auto

En un país donde reina la hipocresía y que cuando llegado el momento de las conveniencias o de la búsqueda de 'rédito político', todos se acuerdan y ‘se rasgan las vestiduras’ por los jubilados y/o por cuánta otra causa perdida ande dando vueltas, la Provincia de Río Negro y su clase política no son la excepción. Los legisladores rionegrinos cobran (depende de si poseen o no comisiones a cargo, etc) sueldos que en muchos casos, superan ampliamente los cien mil Pesos mensuales.

Verónica Hernández, jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería N° 9 de General Roca, dictó el embargo contra la legisladora provincial de Juntos Somos Río Negro, Tania Lastra, por $72.904 a raíz del proceso que se le sigue por la deuda en concepto de patentes de un Peugeot 208 “Feline”, dominio PBE 053 registrado a su nombre.





“Atento la verosimilitud del derecho que surge del título base de la presente acción y en caso de que así lo solicite y denuncie, decrétase embargo por la suma de $48.604,19 en concepto de capital, con más la de $24.300 que se calculan para costas y costos, bajo responsabilidad de quien lo peticiona, a cuyo fin líbrense los despachos correspondientes concediendo las autorizaciones necesarias y asimismo líbrese mandamiento de embargo por dichas sumas”, dice el fallo.





La resolución, dictada por la magistrada el pasado 4 de diciembre en el expediente N° D-2RO-4476-CR2017, caratulado AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE RIO NEGRO C/ LASTRA TANIA TAMARA S/ EJECUCION FISCAL, impuso la pena ejecutoria sobre cualquiera de los bienes de la legisladora, incluyendo el embargo sobre sus cuentas bancarias.





A partir del fallo de la jueza Hernández, Lastra corre con el plazo perentorio para regularizar su situación con la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia. (Fm La Súper Radio - General Roca)





PUBLICADO EL 16-12-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar