Irán admite pacto con Cristina para levantar la captura internacional de acusados de la voladura de la AMIA

Ese mismo punto fue la base de la acusación del juez Claudio Bonadio, que la semana pasada pidió el desafuero y la captura de la senadora Kirchner, dictó la prisión domiciliaria de Timerman, y encarceló al ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini, al ex funcionario Luis D’Elía, al ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y al operador iraní Jorge Youssuf Khalil. Bonadio es quien investiga la denuncia de encubrimiento del atentado de la AMIA que presentó el fiscal Alberto Nisman poco antes de ser encontrado muerto de un tiro en su departamento, en circunstancias aún no determinadas en forma plena por la Justicia.