Lo matan delante de su hijo cuando probaba el cuatriciclo que le regaló en Navidad

Los dos ladrones que habían interceptado a Cristian cuando se preparaba para volver a su casa en Laferrere terminaron escapando en el mismo auto en que el que habían llegado y, sospechan, otros dos delincuentes que serían cómplices los seguían como apoyo desde una moto. No pudieron robar nada pero todos están prófugos. "Solo la vida de mi marido se llevaron", dijo su mujer y reconoció: "Todavía no caigo que ya no va a estar más con nosotros".