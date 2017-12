Lorena Matzen sobre la Reforma Previsional : ‘Que la grieta no obture la mirada’

“Si no hay trabajo en blanco, no hay aportes; si no hay aportes no es posible sostener un sistema previsional. La relación entre trabajadores activos y pasivos es parte de la clave para la sustentabilidad del sistema. Argentina tiene una virtud (aunque no por muchos años más) que es su bono demográfico, es decir su pirámide poblacional no están aún envejecida. Pocos viejos, muchos jóvenes. Para que eso sea una ventaja, hay que generar empleo, de lo contrario, eso se traduce en más desempleo”.