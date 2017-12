Ordenan desalojo de usurpación masiva en Fernández Oro

Desde el Ministerio Público Fiscal, se sostuvo desde un primer momento que la titularidad de las tierras era de la firma mencionada, toda vez que dispone tanto del título de propiedad y realizó de forma continuada actos de posesión de lugar, sobre todo teniendo en cuenta que se realizaron trabajos de mensura y planificación de obras de urbanización. Según se preveía en sendas ordenanzas de la ciudad, parte del total de las tierras de JC Brabeuo, serían cedidas al Municipio para la creación de un loteo social una vez que las obras de urbanización – agua, luz y cloacas – sean culminadas. Esas tareas no pudieron desarrollarse en un primer momento debido a que no se había aprobado el proyecto de factibilidad de la zona y en la actualidad no pueden concretarse porque los lotes se encuentran usurpados.