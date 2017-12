Pergolini habló con Jorge Lanata tras su fuerte carta sobre la situación de radio Vorterix

Y aunque todo el tiempo dejó en claro que la deuda con la AFIP no tenía nada que ver con él y los millones de pesos que debía la emisora corrían por parte de Indalo, Pergolini se sinceró: "Entiendo claramente quiénes eran cada una de las personas con las que estuve. No voy a decir que de golpe me sorprendí. Para mí estaba muy claro quién era cada uno".